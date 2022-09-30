Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

30.09.2022 19:20
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, İstanbul'a hareket etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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