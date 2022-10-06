Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

06.10.2022 09:38
Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 10. sırada yer alan ve son 4 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara yükselmek istiyor.

Öte yandan, zemin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Yeni Hatay Stadı'nda oynayan Gaziantep FK, bu sezon ilk kez evinde taraftarıyla buluşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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