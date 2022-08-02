Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

02.08.2022 20:47
Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.

Öte yandan, antrenman öncesi Recep Niyaz'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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