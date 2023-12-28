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Gaziantep FK, Sumudica ile ilk yarıyı 19 puanla tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Sumudica ile ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 19 puanla 15. sırada tamamladı. Sumudica yönetimindeki takım, ilk 5 haftada puan alamamıştı.

Gaziantep FK, Sumudica ile ilk yarıyı 19 puanla tamamladı
28.12.2023 - 12:16,
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Gaziantep Futbol Kulübü, ilk 5 haftasında hiç puan alamadığı 2023-2024 sezonunun ilk yarısını, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 19 puanla 15. sırada bitirdi.

Trendyol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısında dikkat çeken performansa imza atan takımlardan biri de Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada sırasıyla Fenerbahçe (2-1), Sivasspor (3-1), Konyaspor (2-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, genç çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan göreve eski hocası Marius Sumudica'yı getirdi.

Sumudica gelince galibiyetler de geldi

Gaziantep FK, tecrübeli Rumen çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olduktan sonra ligin 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de mağlubiyet serisine son verdi. Rumen çalıştırıcı yönetiminde adeta küllerinden doğan Gaziantep FK, 7. haftada da deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Gaziantep ekibi, Marius Sumudica yönetiminde ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olduktan sonra 9. haftada sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, 10. haftadaki zorlu Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlup dönmesine rağmen sonraki hafta sahasında Ç.- Rizespor'u 2-0, 12. haftada ise Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

Son 5 haftada 1 galibiyet aldı

Alanyaspor maçının ardından tekrar düşüşe geçen Gaziantep FK, sırasıyla 13. haftada sahasında Ankaragücü'ne 1-0, 14. haftada deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-2 ve 15. haftada yine sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Rumen çalıştırıcı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 16. haftada ise sahasında Adana Demirspor ile 2-2 beraber kalarak ligdeki ilk beraberliğini aldı. Gaziantep ekibi, ilk yarısının son maçında ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek hem 4 hafta sonra galibiyet aldı hem de ilk yarıyı 3 puanla kapattı.

İlk 5 haftada sıfır çekti, sonraki 12 haftada 19 puan topladı

Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısını toplam 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 15. sırada bitiren Gaziantep ekibi, rakip kalelere 20 gol gönderirken kendi kalesinde ise 27 gol gördü.

En golcü Draguş, asist kralı Markovic

Ligin ilk yarısında Gaziantep ekibinin rakip filelere gönderdiği 27 golün dağılımı ise dikkat çekiyor. Gaziantep FK'dan Denis Draguş attığı 7 golle takımın en golcü ismi olurken, Arda Kızıldağ ve Lazar Markovıc 3'er gol, Riascos, N'Koulou, Maxim, İlker Karakaş 2'şer gol, Jevtovıc, Furkan Soyalp ve Mustafa Eskihellaç 1'er golle takımlarına skor katkısı sağladı. Takımın en çok asist yapanı ise 4 asistle Lazar Markovic oldu. Gradel 3, Furkan 2, Mustafa 2, Maxim 1 ve Draguş ise 1 asist katkısı verdi.

Gaziantep FK'ya 2 kırmızı, 38 sarı kart çıktı

Gaziantep ekibinin ilk yarı kart raporunda ise 2 kırmızı ve 38 sarı kart yer aldı. Kırmızı-siyahlılarda Maxim ve Furkan Soyalp kırmızı kart görürken, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp ve Gradel 4'er, Bikel, Djilobodji, Mustafa, Draguş ve Markovic 3'er, Jevtovic, Nita ve Maxim 2'şer, Riasscos, Arda, N'Koulou, Morais ve Khacef 1'er sarı kart görürken toplam 38 sarı kart çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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