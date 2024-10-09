Gaziantep FK Süper Lig'de En Çok Kart Gördü - Son Dakika
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Gaziantep FK Süper Lig'de En Çok Kart Gördü

Gaziantep FK, Süper Lig'de toplam 24 kartla en disiplin problemi yaşayan takım oldu.

09.10.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.

Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü.

Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.

Ligin 8. haftası sonunda oluşan kart durumu ise şöyle:

Takım

Sarı

Kırmızı

Toplam
Gaziantep FK

23

1

24
Corendon Alanyaspor21

0

21
Net Global Sivasspor19

2

21
TÜMOSAN Konyaspor

20

0

20
Antalyaspor

19

1

20
Göztepe

19

0

19
Adana Demirspor

18

1

19
Atakaş Hatayspor

18

1

19
Kasımpaşa

17

1

18
Beşiktaş

18

0

18
Bellona Kayserispor

17

1

18
Sipay Bodrum FK

16

2

18
Samsunspor

17

0

17
ikas Eyüpspor

17

0

17
Trabzonspor

16

1

17
Çaykur Rizespor15015
RAMS Başakşehir

14

1

15
Fenerbahçe13013
Galatasaray12012

Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşmalara göre oluşan kart tablosu ise şöyle:

RakipSarıKırmızı
Sipay Bodrum FK

1
Samsunspor3

Galatasaray1

Net Global Sivasspor6

Trabzonspor5

ikas Eyüpspor4

Beşiktaş4

Gaziantep FK'de en çok sararan Kozlowski oldu

Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın orta alanda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kozlowski, ligde oynadığı 6 karşılaşmada toplamda 5 sarı kart görerek agresif bir grafik çizdi.

Kozlowski, ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü ve takımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Saborit 3; Ndiaye, Lungoyi, Maxim ve Sorescu ikişer; Ömürcan Artan, da Silva, Furkan Soyalp, Arda Kızıldağ, Mandouki, Kenan Kodro ile Ertuğrul Ersoy da birer kez sarı kart gördü.

Takımın tek kızaran ismi Daubin formayı da kaybetti

Sezon başında Fransa 2. lig takımlarından Caen'den transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Quentin Daubin, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında kırmızı kart gördü.

Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu konumunda olan Daubin, devam eden haftalarda hiç süre alamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Süper Lig'de En Çok Kart Gördü - Son Dakika

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