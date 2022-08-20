Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık" - Son Dakika
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Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık"

20.08.2022 22:33
Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi oynamadıkları bir maçtan üç puan ile ayrıldıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi oynamadıkları bir maçtan üç puan ile ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu sabah yaşadığımız büyük bir üzüntü oldu. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tahmin ediyorum dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazası. Maalesef ülkemizde çok fazla yaşanan hadiseler. Mardin'de bir kaza oldu orada ölenler var. İstediğimiz durumlar yaşıyoruz ama bu hayatta maalesef var" dedi.

Golü erken bulduktan sonra takımının defansa çekildiğini ve bunun istemedikleri bir durum olduğunu belirten Erol Bulut, "Bugün Hatay önünde iyi oynamadığımız bir maçtı ama kazanmayı en azından bilip, aslında maça ilk 10-15 dakika istediğimiz doğrultuda başladık. Golü de attık. Ama golü attıktan sonra nedense defansa geçerek topu rakibe bırakarak biraz defansa çekilmiş olduk. Bu istemediğimiz bir durumdu ama futbolcu otomatikman kaleyi korumaya yöneliyor. O yüzden rakibe birkaç pozisyon verdik. 1-1'den sonra toparladık. Yakaladığımız ikinci gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyon Lazar'la birlikte 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik ama o gerçekleşmediğinden dolayı sonlara doğru yediğimiz baskı doğal olarak her maçta olduğu gibi rakipler veya kendiniz kaleyi korumaya yöneliyorsunuz. Hücuma çok fazla çıkamıyorsunuz veya birkaç pozisyon bulabiliyorsunuz. Onları da değerlendirmeniz gerekiyor. Geçen hafta da söylemiştim. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha bir rahat duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık. Mücadeleden dolayı, isteklerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Hatayspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erol Bulut: "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık" - Son Dakika
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