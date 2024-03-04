Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Antalyaspor daha çok fırsat yakaladı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maçta rakiplerinin daha fazla fırsat yakaladığını söyledi.

Rumen teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün doğum günü olduğunu ancak doğum gününde şanslı olmadığını ifade etti.

Dörtlü sistemle oynamaya başladıklarını anlatan Sumudica, bugün Antalyaspor karşısında istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını belirtti.

Marius Sumudica, oyuncuları Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu savunarak, "Antalyaspor daha çok fırsat yakaladı. Antalya camiası, hakemlere ve federasyona sinirliydi. Hakemlerle ilgili kim yangın yaparsa hakemler oraya tolerans gösteriyor diyebiliriz. Sonuç ortada." değerlendirmesinde bulundu.