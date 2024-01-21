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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın basın toplantısı protesto edildi - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın basın toplantısı protesto edildi

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı. Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeniyle basın mensupları tepki gösterdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica\'nın basın toplantısı protesto edildi
21.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 16:36
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Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Sumudica da şaşkınlığını gizleyemedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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