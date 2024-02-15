Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Türk vatandaşı olmak istediğini açıkladı

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, şartların uyması halinde Türk vatandaşı olmak istediğini açıkladı. Sumudica, Türkçe isim kullanıp kullanmayacağı sorularına ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanımız Memik Yılmaz'ın ismini birleştirerek Tayyip Memik ismini kullanabilirim" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmalarıyla devam ederken çift kale maçla son buldu. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sürpriz vatandaşlık ve isim açıklamalarında bulundu.

"Tayyip Memik ismini kullanabilirim"

Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu ve bu nedenle Türk vatandaşlığına geçmek istediğini açıklayan Rumen teknik adam, "Bu benim için gerçekten çok güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın benim için söyledikleri güzeldi. Ben yıllardır burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım diye düşünüyorum. Burası benim ikinci vatanım. Türk vatandaşlığına geçersem isminin önüne iki isim daha ekleyebilirim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayyip, Başkanımız Memik Yılmaz'ın da Memik ön ismini almak isterim" ifadelerin kullandı.

"İstanbulspor maçında iyi bir galibiyet aldık"

Ligde son hafta galip bitirdikleri İstanbulspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rumen teknik adam, "İstanbulspor maçında iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maçtı. Orada kazanmak kolay değil. Önemli takımlar galip gelememişti. Bizim için önemli olan 3 puandı. Bu nedenle galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

"13 maçtan en az 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmamız lazım"

Ligin 26. haftasında oynayacakları Samsunspor maçı ile ilgili de konuşan ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Sumudica, "Bu maçta herkesin beklentisi galibiyet ama önümüzde 13 tane maç daha var. Bizim bu 13 maçtan en az 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmamız lazım. Bunu yaptığımız takdirde ligde kalacağımızı düşünüyorum. Samsunspor maçı bizim için zor bir maç olacak. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takımda hala bazı eksiklerimiz var. Maça daha fazla taraftar bekliyoruz. Çünkü bu durumlarda taraftar desteği de çok önemli" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP