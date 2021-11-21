Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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