Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.
Kaynak: AA
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