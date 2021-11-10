Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci de takip etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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