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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Gaziantep ekibi, ligdeki son maçlarda 17 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. 16 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, bu maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Djilobodji, Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Dragus, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında şimdiye kadar sadece bir kez galip gelebildi.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük\'e konuk olacak
22.12.2023 - 11:33,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'de başlayacak.

Ligin ilk 16 haftasında 10 mağlubiyet 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 17 gol attı, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 16 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de üçer sarı kartı bulunan Djilobodji, Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Dragus, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Fatih Karagümrük'ü sadece bir kez yenebildi

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan sadece birinden galibiyetle ayrılan Gaziantep temsilcisi, 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında tek galibiyetini 2021-2022 sezonunda evinde 3-1'lik sonuçla elde etmişti.

Kaynak: AA
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