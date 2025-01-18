Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed, Taylan Antalyalı, Okita, Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Mustafa Burak Bozan kornere gönderdi.
17. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Sorescu'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK ve Bodrum FK Berabere - Son Dakika
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