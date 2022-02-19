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Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika

Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

19.02.2022 11:27
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Gaziantep ekibi ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski ve Halil İbrahim Pehlivan maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan ve hafta içi takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışan Figueiredo'nun durumu ise maç saati belli olacak.

İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı.

Evinde 11 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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