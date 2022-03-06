Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 27 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alıp, 36 puan topladı.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Merkel, Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl, Ertuğrul Ersoy, Borven, Kitsiou, Mirza Cihan ve Muhammet Demir yarın forma giyemeyecek.

İç sahada sadece 1 yenilgisi var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 36 puanın 30'unu seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 26 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.