Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika
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Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı

21.07.2022 22:02
Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Gaziantep FK yeni sezonda 4 forma kullanacak

Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Matej Hanousek, Gaziantep FK'da Matej Hanousek, Gaziantep FK'da Gaziantep FK'de hazırlık maçlarında ortaya konulan performans yüzleri güldürdü Gaziantep FK'de hazırlık maçlarında ortaya konulan performans yüzleri güldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika

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