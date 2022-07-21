Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, siyah deplasman forması, turkuaz forma ve Gaziantep şehir temalı beyaz forma olmak üzere 4 ayrı forma kullanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika

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