Spor

- Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında devam etti

BOLU - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından kuvvet çalışması yaptı.

Gaziantep FK, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.