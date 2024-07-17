Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu'da kamp yaparken yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, ısınma, top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı. Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata ise düz koşu yaptı. Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

17.07.2024 11:41
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Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma, top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı.

Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata düz koşu yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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