Gaziantep FK Yenilgisinde Umut Var - Son Dakika
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Gaziantep FK Yenilgisinde Umut Var

Gaziantep FK Yenilgisinde Umut Var

Selçuk İnan, Sivasspor maçındaki 3-2'lik yenilgi sonrası yeni oyunculara güvendiğini belirtti.

14.09.2024 21:20
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan, mağlubiyet nediniyle üzgün olduklarını söyledi.

İnan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Mevlit Kandili'ni kutlayarak sözlerine başladı.

Transfer döneminde 15 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve bunların yerine 15 oyuncu aldıklarını belirten Selçuk İnan, "Birkaç antrenmanla bugün 6-7 yeni oyuncuyla sahaya çıktık. İşimiz tabii ki kolay değil. Bir takım oluşturmak, bir takım yaratmak ve istediğiniz oyunu sahaya yansıtmak, istediklerinizi aktarabilmek bunların hepsi bir süreç." dedi.

Bahane üretmek için bunları söylemediğini dile getiren İnan, "İyi bir takımız, en azından bugün beni mutlu eden bir şey vardı sahada. Maçı kaybettik üzgünüm ama bu takım, bu oyuncular bana çok umut verdi. Onlara çok inanıyorum, çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün bana bu hissi verdiler, onlara soyunma odasında bunu söyledim." diye konuştu.

Selçuk İnan, takım olarak iyi bir yolda olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız bu adaptasyon sürecini en çabuk şekilde atlattıktan sonra izlenilesi bir takım yaratacağımızı, heyecanlı bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bir tek dezavantajımız yeni gelen oyuncuların hazırlanma süreci olacak. O da bizim için kolay olmuyor. Önemli maçlarımız var, 3 günde bir maçlarımız var. O yüzden oyuncularım adına biraz mutluyum. Bana çok önemli şeyler gösterdiler."

"Maçın hakkı bu değildi"

Sivasspor'un sahasında kazanmak isteyen bir takım olduğunu vurgulayan İnan, "Bugün de çok mücadele ettiler ama maçın hakkı bu değildi bence. Maçı özellikle ikinci yarı daha çok isteyen taraf bizdik." şeklinde konuştu.

Selçuk İnan, teknik ve taktik anlamda fazla yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade ederek, "Maç gitti geldi, skoru koruyamadık. Kontra atakla öne geçtiler, bunu engelleyemedik. Özellikle ikinci yarıda, üçüncü bölgede varyasyonlarımız ve oyunu oraya yıkmamız, atak sürekliliğimiz önemliydi. Oyuncularım adına, takım adına mutluyum, umutluyum ama kaybettiğimiz için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Yenilgisinde Umut Var - Son Dakika

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