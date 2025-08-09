Gaziantep FK\'yi yıkan haber! Sezonu kapattı

Süper Lig'in yeni sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Gaziantep FK forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Salem M'Bakata, 35. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekipte 27 yaşındaki futbolcunun yerine Enver Kulasin oyuna dahil oldu.

SEZONU KAPATTIĞI AÇIKLANDI

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonu yaptığı açıklamada, Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.