Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ile berabere kaldı

Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ile berabere kaldı

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Yılport Samsunspor ile oynadıkları maçta öne geçmeyi başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını söyledi. Sumudica, takımının son maçlarda öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığını ve bu nedenle puan kaybettiklerini belirtti. Ayrıca, oyuncularının beklentilerin altında kaldığını ve büyük fırsatları değerlendiremediklerini ifade etti.

18.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:35
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, iyi oynamadıkları maçta öne geçmeyi başardıklarını ancak bunu koruyamadıklarını söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili ne söyleyeceğini bilmediğini dile getirdi.

Bu sezon 3 maçtır son dakikalarda öne geçtiklerine ancak skoru koruyamadıklarına dikkati çeken Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçla ilgili ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bu üçüncü kez oluyor. Daha önce Adana Demirspor, Pendikspor ve şimdi bu maç. Önde olduğumuz, üç puanı yakalama şansımız olduğu maçta yine 2 puan bırakıyoruz. Toplamda 6 puan kaybettik. Belki bunları kazansaydık 10. sıraya çıkma şansımız vardı. Bu fırsatlar bize geldiği zaman bunları değerlendirmeyi beceremiyoruz. Ligde diğer rakiplere baktığımız zaman önde olan takımlar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen sahada çirkinleşebiliyorlar, zaman geçirme adına her şeyi yapıyorlar. Maalesef biz bunları beceremiyoruz."

Sumudica, iyi oynamadıklarını ve bazı oyuncularının beklentilerin altında kaldığını aktararak, "Büyük fırsatlar yakalayamadık. Bazı oyunculardan beklentimiz daha fazla olmasına rağmen onlar da beklentinin altında kaldı. Gradel bir haftadır aramızda yoktu. Afrika Kupası'nı kutluyordu. Bugün birçok arkadaşımızdan daha fazla katkı verdiğini düşünüyorum. Tabii futbolcuların üzerinde baskı da var. İyi oynamadık ama 1-0'ı yakaladıktan sonra son 4 dakikada bu skoru korumamız adına her şeyi yapmamız gerekiyordu, yapamadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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