Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

16.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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