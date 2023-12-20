 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ligde düşme hattına yaklaşan Gaziantep FK, son haftalarda aldığı kötü sonuçlar üzerine kadroda revizyona gitti ancak bu hamle galibiyeti getirmedi.

Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.
20.12.2023 - 11:31,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

Dün oynanan Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, 16 puanla düşme hattına yaklaştı.

Ligde yediği 27 golle kalesinde en çok gol gören takımlardan olan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri ise 17 kez sarsabildi.

Kadrodaki revizyon da galibiyeti getirmedi

Teknik Direktör Sumudica, son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Adana Demirspor karşısında kadroda revizyona gitti.

Bu kapsamda sezon başından bu yana neredeyse formasını kaptırmayan Rumen oyuncu Maxim'i kadroya almayan Sumudica, geçen hafta Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan Bikel'i de 24 kişilik kadroya dahil etmedi.

Ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Morais'i ise yedek kulübesinde bekleten Sumudica, bu oyuncuların yerine sezon başından bu yana ligdeki ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Arda Kızıldağ ve Jevtovic'e şans tanıdı.

Rumen çalıştırıcının bu hamleleri de Adana ekibine karşı galibiyeti getirmedi.

Bu sezon ligde ilk kez berabere kalan Gaziantep temsilcisi, ligin 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Adana, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement