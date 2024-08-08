Gaziantep Futbol Kulübü Bruno Viana\'yı kiraladı

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Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Coritiba FC forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, defans hattını tecrübeli bir oyuncu ile güçlendirdi. Gaziantep FK, son olarak Coritiba forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana'yı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Bruno Viana, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Brezilya'nın Macae şehrinde 5 Şubat 1995 yılında dünyaya gelen Viana, futbola ülkesi takımlarından Cruzeiro U20 Alt yapısında başladı. 2015 yılında Cruzeiro A takımında forma giyme şansı yakalayan Viana, 2016 yılında Olympiakos'a transfer oldu. 2017'de Braga'da kiralık olarak forma giyen Viana, 2018 yılında Olympiakos'dan 3 Milyon € karşılığında Braga'ya transfer oldu. 2021 yılında ise Flamengo formasını terleten Viana, daha sonra sırasıyla Khimki, WH Yangtze, Coritiba ve Al-Hazem formalarını giydi. 1.86 cm boyundaki tecrübeli stoper, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyetini yanı sıra uzun mesafeli pas tekniğiyle de ön plana çıkmayı başardı.

Kariyerinde toplam 301 resmi karşılaşmaya çıkan Viana, 16 gol atıp 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP