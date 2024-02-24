Gaziantep Futbol Kulübü ile Rams Başakşehir arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü ile Rams Başakşehir arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü ile Rams Başakşehir arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.

24.02.2024 16:57
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Dragus'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Sorescu'nun vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Dragus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Muhammed kontrol etti.

23. dakikada Deniz'in savunma arkasına havadan gönderdiği topa Figueiredo göğsüyle indirdikten sonra Aleksic'in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada sol kanatta topla buluşan Davidson'un ceza sahası içinde ortasına Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Ali Şansalan, A. Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Jamiro Monteiro, Max Gradel, Denis Dragus, Aliou Badji

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp,Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Salem M'bakata,, Mırza Cİhan, Ömürcan Artan Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Mehmet Kuzucu?

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Dubois, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Daniel Aleksic, Deniz Türüç, Davidson, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Deniz Dilmen, Keny, Abeid, Kemen, Yağız Dilek, Berkay Aydoğmuş, Josef, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Monteiro (Gaziantep FK), Figueiredo (Başakşehir) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep Futbol Kulübü ile Rams Başakşehir arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika
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