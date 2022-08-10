Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumu'nun zemin bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Ankaragücü, Gaziantep, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK-Ankaragücü maçı Hatay'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.