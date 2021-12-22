Gaziantep FK-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Güzel oyun oldu. İzleyenler maçı heyecanla izlemişlerdir. Kazanmamız gereken bir maçtı çünkü kazandığımız takdirde üst tarafa biraz daha yaklaşmış olacaktık. O yüzden bizim için çok önemli bir maçtı. Zaten galibiyete yönelik oynadık, düşüncemiz de o şekildeydi. Rakip 1-1'i yakalamasına rağmen baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız net pozisyonları yine değerlendiremedik. İkinci yarıda kornerden rakibin kendi kalesine atmasıyla maçı 2-1 kazanmış olduk. Zaman zaman bu gerekiyor. Siz atamıyorsunuz rakibe attırmanız gerekiyor. Şaka bir yana, futbolda zaman zaman oluyor. Nitekim öyle bir pozisyon yakaladık. Maçı kazandığımızdan dolayı çok mutluyuz."

Kendi sahalarında daha baskılı oynadıklarını anlatan Bulut,"Bu gücümüzü rakibe gösteriyoruz. Tabii bu deplasmanda da olması gerekiyor. Sadece kendi evimizde değil, aslında deplasmanda şeytanın bacağını kırmamız lazım. Geçen hafta ucundan döndük. Şuan 5-6 puan ilerde olmamız gerekirdi. Çünkü çok iyi oynadığımız maçlar var, galip gelemediğimiz maçlar var. İyi oynamamıza rağmen kaçırdığımız net pozisyonlar var, başka nedenler de var. Oralara girmeye gerek yok. Dediğim gibi 5-6 puan ilerde olmamız gerekirdi." diye konuştu.???????