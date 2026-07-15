Gaziantep Gençlikspor Yeni Sezona Play-off Hedefiyle Giriyor - Son Dakika
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Gaziantep Gençlikspor Yeni Sezona Play-off Hedefiyle Giriyor

15.07.2026 11:24
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Gaziantep Gençlikspor, Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanırken, play-off hedefini belirledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Gaziantep Gençlikspor, play-off hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor.

Tarihinde ilk kez geçen sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden ve ligde kalıcı olma hedefleyen Gaziantep Gençlikspor, topladığı 21 puanla ligi 10. sırada tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Güneydoğu temsilcisi, yerli kadro rotasyonunu oluştururken, 3 yabancı oyuncuyla transfer görüşmelerini sürdürüyor.

"İlk 8 neden olmasın"

Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine, lige katılma durumları nedeniyle geçen sezon hazırlık sürecini kaçırdıklarını, bu sezona daha iyi hazırlanma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Ligde ilk haftaların çok önemli olduğunu belirten Bağcı, "Ligde kalmayı garanti altına aldıktan sonra puan tablosunda yukarı çıkabildiğimiz kadar çıkıp Gaziantep'imizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sene çok güçlü takımlar lige çıktı ama ilk 8 neden olmasın? Gazişehir'e yakışır diye düşünüyorum." dedi.

Bağcı, yerli oyuncu kadrosunun büyük kısmının tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yabancı oyuncu kadromuzda şu an imza attırdığımız bir pasör arkadaşımız var Fedor İvanov. Finlandiya Milli Takımı formasını giyiyor. Kaliteli bir oyuncu. Üç tane daha yabancı oyuncu transfer edeceğiz. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Geçen sezon Fenerbahçe, Halkbank maçlarında güzel galibiyetler aldık. Bu sezon da neden olmasın, voleybol böyle bir spor, herkes herkesi yenebiliyor. Bu yıl da inşallah yine böyle galibiyetler alacağız."

"Altyapıdan oyuncu dahil oldu"

Altyapıdan bir oyuncunun kadroya dahil olduğunu belirten Bağcı, "Bu sene ilk defa Gazi şehrimizin bir evladı, altyapıdan yetişen bir oyuncumuzu kadromuza kattık. Yani bizim nihai hedeflerimizden bir tanesi de kendi şehrimizin çocuklarını bu kadroda görebilmekti. Bu yıl bunu başardık. İnşallah voleybol severlere sahada izleme fırsatı vereceğiz. Bu sezon güçlü bir kadro ile daha iyi mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep'i temsil etmenin kendilerini onurlandırdığını dile getiren Bağcı, kulübü destekleyen protokol üyeleri başta olmak üzere sponsorlara ve taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Gençlikspor Yeni Sezona Play-off Hedefiyle Giriyor - Son Dakika

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