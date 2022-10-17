Gaziantep haberleri | Oğuzeli Belediyespor'da Yalçın dönemi - Son Dakika
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Gaziantep haberleri | Oğuzeli Belediyespor'da Yalçın dönemi

17.10.2022 10:56
Gaziantep haberleri | Oğuzeli Belediyespor'da Yalçın dönemi

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep 1. Amatör Liginde mücadele eden Oğuzeli Belediyespor, Teknik Direktör Erdem Yalçın ile anlaştı.

Gaziantep 1. Amatör Liginde mücadele eden Oğuzeli Belediyespor, Teknik Direktör Erdem Yalçın ile anlaştı.

Erdem Yalçın kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın makamında attı. Erdem Yalçın'ın enerji ve dinamizmi ile Oğuzeli Belediyespor'u çok iyi yerlere getireceğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "İnanıyoruz ki yeni hocamıza ve takımımıza vereceğimiz destekle başarılı olacağız" dedi. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Erdem hocamıza inancımız ve güvencimiz tam. Oğuzeli Belediyespor'a büyük katkılar sağlayacak olan hocamız başarı çıtasını yukarılara çekerek Türk futboluna yeni değerler kazandıracaktır. Yeni Teknik Direktörümüz Erdem Yalçın kulübümüze ve Oğuzeli'ne hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Altyapıya yatırım yaparak takımımızı güçlendireceğiz"

Teknik direktör Yalçın imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yeşil beyazlı kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yalçın, Oğuzeli Belediye Spor'u sağlam temellere ve gençlere emanet edecek şekilde sadece kadromuzda bulunan sporcularımız ile yetinmeyerek Oğuzeli'nde alt yapıya da yatırım yaparak takımımızı yapılandırmayı düşünüyoruz. Başkanımız Mehmet Sait Kılıç ve ekibine spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdem Yalçın kimdir?

17 Mayıs 1990 doğumlu olan genç teknik adam futbolculuk hayatına 2001 yılında Bornova 1881 Spor'da başladı. Konyaspor, Altınordu, Bucaspor gibi köklü kulüplerde top koşturan Yalçın, Teknik Direktörlük kariyerine 2019 yılından itibaren formasını terlettiği Oğuzeli Belediyespor ile merhaba dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haberleri | Oğuzeli Belediyespor'da Yalçın dönemi - Son Dakika

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