Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Finale Yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Finale Yükseldi

Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Finale Yükseldi

Alanya ve Konya'da devam eden Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları, finale yükseldi. Başkan Mehmet Kaplan, final maçlarına Avrupa Şampiyonu olmak için çıkacaklarını ifade etti.

19.05.2024 19:11
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Alanya ve Konya'da devam eden Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları, isimlerini finale yazdırdılar. Kadınlar Alanya'da erkekler ise Konya'da oynanacak olan final maçlarına odaklanırken Başkan Mehmet Kaplan final maçlarına Avrupa Şampiyonu olmak için çıkacaklarını ifade etti.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Takımları şampiyonada finale yükseldi. Konya'da devam eden EuroHockey Club Challenge I-Men 2024'te İtalyan rakibi Tevere Erkek Hokey Takımı ile 5-5 berabere kalarak finale yükselirken Alanya'da rakipleriyle kıran kırana mücadele eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, EuroHockey Club Trophy II-Women 2024'te Litvanya temsilcisi takımın kalesine gol yağdırarak 8-4'lük skorla finale adını yazdırdı.

EuroHockey Club Challenge I-Men 2024'te final maçı için sahaya çıkacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın rakibi Hırvatistan temsilcisi olurken Kadın Hokey Takımı da İrlanda temsilcisiyle final oynayacak.

Avrupa Şampiyonasını Alanya'da takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan alınan sonuçlandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki takımın da finale odaklandığını ifade etti. Kaplan yaptığı değerlendirmede "Yarın kadın ve erkek takımlarımız Avrupa Şampiyonluk kupasını almak için final maçlarına çıkacaklar. Zorlu geçen şampiyonada kazanan takımlarımız oldu. Hedefimiz yarın oynanacak maçlarda kadın ve erkek takımlarımızın Avrupa Şampiyonluk kupalarını bir kez daha Türkiye'ye kazandırmasıdır. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyor yarın oynanacak final maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Finale Yükseldi - Son Dakika

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