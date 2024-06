Gaziantep\'te 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Tamamlandı

Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle, Gaziantep'te Aktoprak'ta gerçekleştirilen 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur da katıldı. Yarışların açılışında konuşma yapan Uğur, rahvan at kültürünün önemine dikkat çekti. Uğur, "Atalarımızın yadigarı olan rahvan at kültürünü yaşatmak ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz yarışlarımız devam edecektir. Bu tür etkinlikler, hem kültürel mirasımızı genç nesillere aktarmak hem de bölgemizin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Gaziantep olarak, tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir parçası olan rahvan at yarışlarını yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleri ile jokeyler, yarışmadan önce federasyon heyetine kayıt yaptıktan sonra belli bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi.

Yarışlara bölgeden ve farklı illerden izleyiciler de katıldı. Rahvan atların kıyasıya rekabeti, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışlar boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı ve katılımcılar unutulmaz bir gün geçirdi. - GAZİANTEP