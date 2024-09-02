Gaziantep'te 52 Bin Kişi Yüzme Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 52 Bin Kişi Yüzme Eğitimi Aldı

Gaziantep\'te 52 Bin Kişi Yüzme Eğitimi Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Gaziantep'te 6 yılda 52 bin kişi yüzme eğitimi aldı. Denizi olmayan Gaziantep'te yüzme sporuna her kesimden yoğun ilgi var.

02.09.2024 10:42
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Gaziantep'te 6 yılda 52 bin kişi yüzme eğitimi aldı.

Denizi olmayan Gaziantep'te "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme sporuna her kesimden yoğun ilgi var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen projeye Gaziantep'te ilgi çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan ve 2021 yılında hizmete açılan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7'den 70'e binlerce kişi yüzme öğrendi. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 2018 yılında başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi" Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sürüyor. Özellikle sıcak yaz aylarında ilgi gören proje kapsamında yüzlerce çocuk düzenlenen kurslara katılarak yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler, yüzmenin yanı sıra sıcak yaz günlerinde havuzda serinleme imkanı da buluyor.

Proje kapsamında Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 32 yüzme antrenörü çocuklara daha güvenli ve modern tesislerde yüzme eğitimi veriyor. Ücretsiz kursa kayıt yaptıran çocuklar, olimpik yüzme havuzunda antrenörler ve can kurtaranların gözetiminde eğitim alıyor. Kentte 6 yılda yüzme öğrenen 52 bin kişiden yetenekli olduğu tespit edilen sporcular, lisans alarak ülke genelinde düzenlenen şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzme yarışlarına da ev sahipliği yapan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alan öğrenciler, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Mine Ölmez, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin Gaziantep'te devam ettiğini söyledi. Proje kapsamında eğitimlerin devam ettiğini bildiren Ölmez, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun yanı sıra ilçelerdeki portatif yüzme havuzlarında da eğitimlerin verildiğini belirtti.

Proje kapsamında 52 bin kişiye ücretsiz yüzme eğitimi verildiğini belirten Ölmez, eğitimlerin haftanın 6 günü 7 seans ile devam ettiğini ifade etti.

Proje ile yüzme bilmeyen kimsenin kalmamasının amaçlandığını belirten Ölmez, "Yüzme kurslarına oldukça yoğun bir ilgi var. Biz de öğrencilerimize temel yüzme becerilerini kazandırmak ve yüzme öğretmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizi ağırlamaktan son derece mutluyuz" dedi.

Hafta içi ve hafta sonu şeklinde sürdürülen ve yıl boyu devam eden yüzme kurslarına kayıtların da yıl boyunca devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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