Gaziantep\'te Bisiklet Yolu Ağı 79 Kilometreye Ulaştı

Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması, şehir merkezinde rahat, güvenli ve konforlu kullanımı amacıyla 79 kilometrelik bisiklet yolu yapımını tamamladı.

Egzersiz yapma imkanı sunarak sağlığa katkı sağlayan ve yeşil ulaşım için önemli bir araç olan bisikletin yaygınlaştırılması amacıyla altyapı çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde güvenli sürüşü sağlamak için bisiklet yolu ağını geliştirmeye devam ediyor. 2025 yılında bisiklet yolları ağını genişleterek 150 kilometrelik bisiklet yolu hedefine adım adım ilerleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, getirdiği yenilikçi çözümlerle bisikletli ulaşımın kesintisiz devam etmesini hedefliyor. Tamamlanan bisiklet yolları, şehir merkezinde okul ve konut gibi alanlara ulaşım için önemli bir alternatif olarak öne çıkarken, parklarda ve trafik hatlarında güvenli sürüş imkanı sağlıyor.

40 bisiklet park yeri tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, düzensiz bisiklet ve scooter parklarının olumsuzluklara neden olmaması için 40 noktaya bisiklet park yeri yaptı. Ayrıca bilinçli bisiklet kullanımı için 74 bin 355 kişiye eğitim verildi. Bisiklet yoluna konulan 2 bisiklet sayacı ile de kullanım verileri toplanıyor.

Bisiklet tamir istasyonları büyük kolaylık sağlıyor

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve çeşitli meslek gruplarına bisiklet hediye etti. Ayrıca kurulan GaziBis sistemi ile 7 farklı istasyonda 107 paylaşımlı bisiklet hizmete sunuldu. Öte yandan, bisiklet kullanımında yaşanabilecek arızalara karşı bisiklet tamir istasyonları yerleştirildi. Bu istasyonlarda lastiklere hava basma ve küçük tamirlerin yapılmasına imkan sağlayan aletler bulunuyor, böylece bisiklet kullanımının sürekliliğine katkıda bulunuluyor. - GAZİANTEP