Gaziantep'te Engelliler Haftası Kapsamında Goalball Maçı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Engelliler Haftası Kapsamında Goalball Maçı Düzenlendi

Gaziantep\'te Engelliler Haftası Kapsamında Goalball Maçı Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen goalball maçında engelli bireyler ve engeli olmayanlar bir araya geldi. Etkinlik, engellileri anlama ve onlara destek olma amacı taşıyor.

11.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen goalball maçında engelli bireylerle engeli olmayanlar aynı sahada buluştu.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Birimi ve GAP Görme Engelliler Okulu iş birliği ile Engelliler Haftası kapsamında goalball maçı düzenlendi.

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan Goalball maçının, engellileri anlama ve onlara oyun yolu ile katkıda bulunma amacıyla düzenlendiğini belirten GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, engelli öğrencilerin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özdal konuşmasının devamında, "Görme engellilerin kendilerini kanıtlayabildikleri böyle bir alanda, ne kadar becerili ve başarılı olduklarını göstermek istedik" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te Engelliler Haftası Kapsamında Goalball Maçı Düzenlendi - Son Dakika

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