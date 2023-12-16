 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu yarın başlıyor

Gaziantep'te düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu, yarın başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılacağı maratona bin 300 sporcu bekleniyor. Yarışlar, 21 kilometre ve 10 kilometrelik parkurların yanı sıra halk yürüyüşü kategorisiyle de gerçekleştirilecek. Organizasyon, ödül töreniyle sona erecek ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Gaziantep\'te Gazi Yarı Maratonu yarın başlıyor
16.12.2023 - 11:47,
Abone Ol

Gaziantep'te 5. kez düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa 2018 yılında gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'nun beşincisi yarın start alacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılacağı yarı maratona, bin 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Gazi Yarı Maratonu, yarın saat 09.45'te başlayacak ve 21 kilometre ile 10 kilometrelik yarışların yanı sıra halk yürüyüşü kategorisi de yapılacak. Organizasyon, 13.30'da ödül töreniyle sona erecek.

Gazi Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Çintimar, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu yarın başlıyor - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:08
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement