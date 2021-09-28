Gaziantep'te muhtarlar için futbol ligi düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşla yerel yönetimler arasında köprü görevi gören Gaziantep genelindeki muhtarların dostluk bağını güçlendirmek amacıyla futbol müsabakalarının oynanacağı "Gaziantep Muhtarlar Ligi Statüsü" nün startı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşla yerel yönetimler arasında köprü görevi gören Gaziantep genelindeki muhtarların dostluk bağını güçlendirmek amacıyla futbol müsabakalarının oynanacağı "Gaziantep Muhtarlar Ligi Statüsü" nün startı verildi. Ligin ilk maçında Şahinbey ve Şehitkamil kozlarını paylaştı. "Spor Dostu Gaziantep" mottosuyla her geçen gün çeşitli platformlarda sportif aktiviteler organize eden Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki muhtarlarda birlik duygusunu artırmak için "Gaziantep Muhtarlar Ligi Statüsü" düzenledi. Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanan futbol müsabakalarının ilk maçında Şahinbey ve Şehitkamil takımları karşı karşıya geldi. Fikstürün ilk maçında Şahinbey, 4 golle galip geldi. Çoğunlukla Türkiye Futbol Federasyonu kurallarının esas alındığı muhtarlar liginde; Şehitkamil ve Şahinbey takımlarının yanı sıra Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ve Nurdağı takımları da yer alıyor. İki devre şeklinde 25'er dakikadan oynanan müsabakalarda başvuru listesinde yer alan 18 oyuncunun 11'i sahada mücadele ederken kalan 6 oyuncu yedek kulübesinde forma şansı arayacak. Lig kuralları gereğince müsabakalardan yarım saat önce hazır bulunması şartının arandığı turnuvada, kırmızı kart gören futbolcu cezalı duruma düşerek diğer maçta forma giyme hakkını kaybedecek. "Gaziantep Muhtarlar Ligi Statüsü" nün ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve muhtar dernekleri temsilcileri bulundu. - GAZİANTEP

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