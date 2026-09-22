Gaziantep\'te wushuya başlayan Nurgül Döğücü, 2028 dünya şampiyonasında altın istiyor

Gaziantep'te beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle wushu kung fu ile tanışan 16 yaşındaki milli sporcu Nurgül Döğücü, 2028'de düzenlenmesi planlanan 6. Dünya Taijiquan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Döğücü, okulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı wushu kung fuya bir süre ara verdikten sonra antrenörü Eyüp Şah Öztürk ile çalışmaya başladı. 2024'te lisansını çıkaran Döğücü, ardından müsabakalara katıldı.

Nizip İlçe Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Döğücü, 6-10 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Wushu Şampiyonası ile 19-20 Ocak 2026'da gerçekleştirilen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Döğücü, 30 Temmuz-4 Ağustos'ta Gürcistan'ın Batum kentinde 12 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Açık Wushu Turnuvası'nda da altın madalya alarak başarısını sürdürdü.

Genç sporcu, 2028'de düzenlenmesi planlanan 6. Dünya Taijiquan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Dünya şampiyonası en büyük hedefim"

Döğücü, AA muhabirine, genç yaşta başladığı sporda başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok müsabakaya katıldığını belirten Döğücü, şöyle konuştu:

"Son katıldığım yarışma Gürcistan Batum Uluslararası Açık Turnuvası'ydı. İlk yurt dışı şampiyona deneyimimi elde etmiş oldum. Ülkemi birincilikle temsil ettim. Türkiye birincilikleri aldım. İlk yarıştığım Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde etmiştim. Bu şekilde devam ediyorum. 2028 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası en büyük hedefim. Bu hedefe ulaşmak için çalışıyorum."

Başarı elde etmek amacıyla antrenmanlarını sürdüren Döğücü, geleneksel ve modern stillerde çalışmalar yaptığını aktardı.

Döğücü, ailesinin kendisine büyük destek verdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ailem gerçekten beni destekledi. Çünkü bir insanın kendisini keşfetmesi çok önemli bir şey. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini öğrenmesi çok önemli ve insan bunu deneyerek öğrenebilir. Aileme bunu söylediğimde desteklediler, zaten antrenörümle tanışıyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı bir sporcu' olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hatta gerekirse daha da iyisini yapmak için çabalayacağım."

Antrenör Eyüp Şah Öztürk de Döğücü'nün çalışmalarından ve elde ettiği başarılardan memnun olduğunu ifade etti.

Döğücü'nün yaklaşık 4 yıldır kendisini geliştirdiğini belirten Öztürk, "Çalışmalarımız devam ediyor. Kendisi zaten son yarışmalarda da kendini gösterdi. Emeklerimizin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu küçük bir adım gibi görünüyor ama bir sporcunun hayaline ulaşmasındaki ilk ve en önemli adım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.