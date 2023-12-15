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Gaziantep'te yapılan spor tesisleri sayesinde kulüp ve sporcu sayısı arttı - Son Dakika
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Gaziantep'te yapılan spor tesisleri sayesinde kulüp ve sporcu sayısı arttı

Gaziantep'te yapılan spor tesisleri yatırımları sonucunda kulüp ve sporcu sayısında ciddi bir artış yaşandı. Beş yıl önce 26 olan tesis sayısı, yapılan yatırımlarla birlikte 88'e yükseldi. 2019 yılı başında 242 olan spor kulübü sayısı ise 1128'e çıktı. Ayrıca faal sporcu sayısı da 2 binlerden 50 binlere ulaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, tesislerin artarak devam ettiğini ve sporu tabana yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep\'te yapılan spor tesisleri sayesinde kulüp ve sporcu sayısı arttı
15.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:14
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Gaziantep'te sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefiyle yapılan spor tesisi yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını arttırdı.

Beş yıl önce 26 tesisin bulunduğu kentte, yapılan yatırımlarla bu sayı 88'e yükseldi. Spor tesislerinin artmasıyla kulüp ve sporcu sayısında da ciddi artış yaşandı.

2019 yılı başında 242 olan spor kulübü sayısı, 1128'e yükseldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sisteminde yer alan faal sporcu sayısı ise 2 binlerden 50 binlere ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu tabana yaymak istediklerini söyledi.

Tesis yatırımlarının artarak devam ettiğini dile getiren Özbay, "2019'da göreve başladığımızda İl Müdürlüğü dahil 26 tesisimiz vardı. Şu anda 55 tesisimiz var. Türkiye'nin en büyük olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere bin kişilik spor salonları, yurtlar, gençlik merkezleri, genç ofisleri olmak üzere toplamda 29 tesis bitirildi. Bunların dışında Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol kapsamında şehrimize kazandırılan 20 spor salonu ve 13 yüzme havuzu bulunmaktadır." diye konuştu.

Kentteki spor tesislerinin yüzde 75'inin 2019 yılı sonrası tamamlandığını belirten Özbay, tesisleşmenin meyvesini de almaya başladıklarını, bu tesislerle sporu tabana yayma projesi yürüttüklerini kaydetti.

2019'da 2 binlerde olan faal sporcu sayısının, depreme rağmen 50 binli seviyelerde olduğunu ifade eden Özbay, yaklaşık 5 yıllık süreçte uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcu sayısının 1500'ün üzerinde olduğunu, Türkiye genelinde başarı elde edip kupa ya da madalya alan sporcu sayısının ise 5 binleri geçtiğini söyledi.

"Sağlıklı toplum yetiştirmek istiyoruz"

Sporcu bireyler ve sağlıklı toplum yetişmesini hedeflediklerini kaydeden Özbay, şöyle devam etti:

"Amacımız geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini de yetiştirmek. Bireylerin, spor yapan, öz güvenli, her problemle baş edebilen, dürüst ve kazananı kutlayan, kaybetmeyi de özümseyen yapıda yetişmesini istiyoruz. En önemlisi de sağlıklı bir toplum yetiştirmek istiyoruz. Yani obeziteden uzaklaşmak, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan da kurtulmak için sporu önemsiyoruz."

Özbay, gelecek yıllarda sporcu ve madalya sayısının artarak devam etmesini hedeflediklerini de vurguladı.

Kaynak: AA
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