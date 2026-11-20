Fenerbahçe Tarfin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında 9 Aralık'ta oynanacak 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, Biletix üzerinden 250 ve 500 liradan satın alınabilecek.