Gaziantep'teki Fenerbahçe-Galatasaray kadınlar basketbol maçı biletleri satışa çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 9 Aralık'ta oynanacak 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçının biletleri satışa sunuldu. Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın biletleri Biletix'ten 250 ve 500 liradan alınabilecek.
Fenerbahçe Tarfin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında 9 Aralık'ta oynanacak 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, Biletix üzerinden 250 ve 500 liradan satın alınabilecek.
Kaynak: AA
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