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Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak - Son Dakika
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Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle Hatayspor maçında takımın başında olamayacağı açıklandı. Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
10.01.2024 - 16:06,
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Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, rahatsızlığından dolayı Hatayspor ile oynanacak Süper Lig maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altına alınan teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.

Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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