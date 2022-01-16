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GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor

16.01.2022 12:03

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) yaklaşık 300 sporcuyla katılacaklarını, ülke sıralamasında birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) yaklaşık 300 sporcuyla katılacaklarını, ülke sıralamasında birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Vural, AA muhabirine, TİESF'nin 700'e yakın kulübü ve 15 bine yakın lisanslı sporcusuyla 24 branşta faaliyet yürüttüğünü ve Türkiye'deki tüm işitsel engellileri spor camiasına katmayı hedeflediğini belirtti.

Salgın sürecinde sporcuları bulundukları alanlarda spor yapmaya teşvik ettiklerini ve kısıtlamaların esnekleşmesiyle çalışmalara başladıklarını aktaran Vural, "Önümüzde bir olimpiyat süreci belli oldu. 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleşecek 24. Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) var. Buraya sporcu seçmek için Türkiye şampiyonalarına ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona 21 branşta katılma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Vural, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan deaflympics oyunlarına Türkiye'nin 2017'de Samsun'da ev sahipliği yaptığını ve 96 ülkenin katıldığı bu organizasyonda Türk sporcuların 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya aldığını hatırlattı.

İşitme engelli sporculardan birçok branşta olimpiyat başarısı

İşitme engelli sporcuların madalya sayılarının telaffuzunun kolay ama Türk sporunda alınan en büyük başarı olduğunu belirten Vural, şunları kaydetti:

"Futbolda olimpiyat, iki dünya ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Voleybol ile hentbolda olimpiyat şampiyonluğumuz var. Sportif başarı anlamında Samsun'daki oyunlarda alınan başarı, şimdiye kadar alınmış başarıların üstünde bir başarıdır. Topladığınızda 46 madalya yapıyor. Brezilya'daki oyunlarda asgari 14 branşta ülkemizi temsil etme arzusundayız. Böyle bir hazırlığın içerisindeyiz. Bütün branşlarda Türkiye şampiyonalarının tarih ve yerleri planlandı. Oyunlara 100 gün gibi bir süremiz kaldı. Sıkıştırılmış Türkiye şampiyonaları yapacağız ve hemen kamplarımıza başlayacağız. Sporcularımız pandemi sürecinden çıktı ve ne kadar evden takip etsek de tekrardan aktif olmaları en az 4 kamp ile mümkün olacaktır."

Hedef 63 madalya

İşitme engellilerin spora ciddi önem verdiğini, ulusal ve uluslararası anlamda çok önemli dereceler elde ettiğini anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Bizim sloganımız 'Sesimiz spor olsun'dur. Sporcularımız başarı elde ettikten sonra yansımaları da oluyor. Sporcularımız 'Ben bir madalya, kupa almalıyım ve sesimi böyle duyurmalıyım' duygusuna kapılıyor. Bir sporcu veya takım madalya aldığında, evinde oturan, spora katılmayan kişilere çok büyük ilham kaynağı oluyor. Dolayısıyla Brezilya'daki oyunlarda işitme engelli sporcularımızın sesini bu sefer tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Daha önce biz bunu Samsun'da 46 madalya ile ülke sıralamasında 4. olarak duyurmuştuk. Bu sefer hedefimiz 63 madalya ve ülke sıralamasında birinciliği arzuluyoruz. En son aldığımız sonuçlar bizim referanslarımız ve çıkış noktamız olacak. Burada ne kadar madalya ve iyi sonuç alırsak bütün sporcularımızın sesi olacak."

GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor
GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor
GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor

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Togo Cumhuriyeti, Olimpiyat, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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