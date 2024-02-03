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Gaziantep ve Kayserispor Berabere Kaldı

Gaziantep ve Kayserispor Berabere Kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulurken, mücadelede başka gol olmadı.

03.02.2024 21:08
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta sahada topla buluşan Boa Morte'nin ceza sahası girmeden uzaktan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

58. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına arka direkte Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Furkan Soyalp'in sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Aliou Badji kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

73. dakikada Boa Morte'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Nita köşeden çeldi.

87. dakikada Dragus'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesi sonrası direğe çarparak kornere gitti.

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'bakata, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Janio Bikel dk. 76), Alexandru Maxim, Lazar Markovic (Aliou Badji dk. 61) Denis Dragus

Yedekler: Burak Bozan, Batuhan Şen, İlker Karakaş, Junior Morais, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk. 84), Dimitros Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım (Joseph Attamah dk. 66), Mehmet Eray Özbek, Kartal Yılmaz, A. Boa Morte, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk,, Muhammed Arıkan, Ahmet Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Aliou Badji (dk. 68) (Gaziantep FK) Mehmet Eray Özbek (dk. 11) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Maxim, M'Bakata, Sumudica (Gaziantep FK) Cardoso, Kartal Kayra, Arif Kocaman, Bilal Bayazit (Kayserispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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