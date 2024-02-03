Gaziantep ve Kayserispor Berabere Kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada orta sahada topla buluşan Boa Morte'nin ceza sahası girmeden uzaktan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
58. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına arka direkte Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
68. dakikada Furkan Soyalp'in sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Aliou Badji kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
73. dakikada Boa Morte'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Nita köşeden çeldi.
87. dakikada Dragus'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesi sonrası direğe çarparak kornere gitti.
Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'bakata, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Janio Bikel dk. 76), Alexandru Maxim, Lazar Markovic (Aliou Badji dk. 61) Denis Dragus
Yedekler: Burak Bozan, Batuhan Şen, İlker Karakaş, Junior Morais, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk. 84), Dimitros Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım (Joseph Attamah dk. 66), Mehmet Eray Özbek, Kartal Yılmaz, A. Boa Morte, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk,, Muhammed Arıkan, Ahmet Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Aliou Badji (dk. 68) (Gaziantep FK) Mehmet Eray Özbek (dk. 11) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Maxim, M'Bakata, Sumudica (Gaziantep FK) Cardoso, Kartal Kayra, Arif Kocaman, Bilal Bayazit (Kayserispor) - GAZİANTEP
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?