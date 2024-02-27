Gaziantepli sporcu Furkan Kanlı, U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Spor

Gaziantepli sporcu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası 3000 metrede Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. 58 ilden toplam 832 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü genç sporcusu Furkan Kanlı da yarıştı. Furkan Kanlı, antrenörü Emrah Ergül'ün çalışmaları ile kategorisinde Türkiye'nin birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 3000 metreyi 8.27.60 derece ile koşan Kanlı, gösterdiği performansla altın madalyayı kazanarak Gaziantep'in gururu oldu.

Vali Çeber'den kutlama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de derece yaparak Gaziantep'in gururu olan Furkan Kanlı ve hocası Emrah Ergül'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. - GAZİANTEP