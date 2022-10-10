Gaziantepli sporcular Wushu Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı - Son Dakika
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Gaziantepli sporcular Wushu Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı

10.10.2022 15:22
Gaziantepli sporcular Wushu Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı

Gaziantepli wushu sporcuları, Afyonkarahisar'daki 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 7 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya ile döndü.

Gaziantepli wushu sporcuları, Afyonkarahisar'daki 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 7 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya ile döndü.

Wushu Kung Fu Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim tarihleri arasında Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonaya Gaziantep'ten 38 sporcu katıldı.

Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak'ın da mücadele ettiği, Bulgaristan ve İranlı rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandığı yarışmada Gaziantepli 6 sporcu altın, 4 sporcu gümüş ve 10 sporcu bronz madalya ile döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmak, Gaziantepli sporcuların şampiyonada önemli başarı elde ettiğini belirtti.

Aldıkları sonuçlar için çok çalıştıklarını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Gazi şehrimize ve ülkemize sporcularımızla kıyasıya mücadele ederek başarı getirdik. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz ve sporcularımla gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Branşımız da gittikçe ilgi artıyor ve önemli sporcularımızı yetiştiriyoruz. Türkiye ve Gaziantep'e madalya kazandırmak için durmadan çalışacağız."

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Kaynak: AA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantepli sporcular Wushu Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantepli sporcular Wushu Şampiyonası'nda 21 madalya kazandı - Son Dakika
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