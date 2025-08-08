Gaziantepspor Taraftarlar Lokali coşkulu katılımla açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kısa süre önce sözünü verdiği Gaziantep spor Taraftarlar Lokali, kırmızı siyahlı kulübe gönül veren taraftarların katılımıyla hizmete açıldı. Lokalin, taraftarların buluşma noktası olacağını söyleyen Yılmaz, "Tüm engelleme ve iftiralara rağmen, takımımızın ve taraftarımızın yanındayız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarına sözünü verdiği ve kentte önemli bir eksiği giderecek Gaziantepspor Taraftarlar Lokali'nin düzenlenen törenle açıldı. Pirsultan Mahallesi'ne yapımı tamamlanan tesisin açılışına Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, meclis üyeleri Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve kulüp yöneticileri ile yüzlerce taraftar katıldı.

"Sonuna kadar arkanızdayım"

Başkan Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarının kar, kış demeden yalnız bırakmayıp, evinin ekmeğini bölüşen harbi delikanlılar olduğunu söyledi. Sporun kardeşlik olduğunu belirten Yılmaz, kırmızı-siyahlı takıma verilen destekler üzerinden siyaset yapılmasını eleştirerek, "Bu takım için gözünden yaş akmayan, kırmızı-siyah diye bağırmayanların kanından şüphe duyarım. Onlar bizi anlamaz. Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı siyaset yapılmaz. Ben sonuna kadar arkanızdayım. Bu takım sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.

"Lokal, Gaziantep'in evi olacak"

Gaziantepspor Taraftarlar Lokali'nin tüm kentin evi olacağını aktaran Yılmaz, "Bu yuva bizim evimiz olacak. Burada maçlarımızı izleyeceğiz, eğleneceğiz. Belki üzüleceğiz ama evimiz olarak bileceğiz. Sadece taraftarlarımızın değil, tüm Gaziantep'in evi olacak. Buradan bir söz veriyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'müzün tüm Anadolu kulübü maçlarına Şehitkamil Belediyesi olarak 5 bin bilet vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'in spor ruhu lokalde yaşatılacak"

Yılmaz, lokal ile taraftar kültürünü yaşatmak ve kentte spor sevdalılarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bu lokal, maç günlerinde değil, yılın her günü taraftarların buluşma ve dayanışma merkezi olacak. Sadece bir sosyal alan değil, aynı zamanda Gaziantep'te spor ruhunu yaşatacak bir merkez olmanın yanı sıra taraftarlarımız için maç günlerinde buluşma noktası olacak. Gelip burada ücretsiz bir şekilde çayını, kahvesini içebilecek. Lokal içerisinde oluşturduğumuz müze ile Gaziantep'in futbol tarihini de çocuklarımıza aktaracağız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, her zaman yanımızda

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından Gaziantepspor Taraftarlar Lokali havai fişek gösterisi eşliğinde hizmete açıldı. Taraftar grubu temsilcileri Başkan Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduklarını belirterek, yardımlarından dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP