Gaziemir Spor Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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Gaziemir Spor Yeni Sezona Merhaba Dedi

Gaziemir Spor Yeni Sezona Merhaba Dedi
15.07.2026 12:07
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Gaziemir Spor, Tire 2021 FK'nın haklarını devralarak antrenmanlara başladı ve yeni hedefler belirledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor, antrenmanlara başladı. Yeşil-beyazlı takım, Gaziemir Makine İkmal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sezonu açtı. Gaziemir Spor yönetiminden yapılan açıklamada, "Yeni hedefler, yeni hayaller ve aynı büyük inançla sahadayız. Bu formanın taşıdığı 72 yıllık mirasa yakışır bir mücadele ortaya koymak, armamızı en iyi şekilde temsil etmek ve Gaziemir'e gurur yaşatmak için sezon boyunca var gücümüzle çalışacağız. İlk antrenmanımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyor; futbolcularımıza, teknik ekibimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılı, sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Yeni sezon başlıyor. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziemir Spor Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

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