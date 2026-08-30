Gazimihal Takımı Temiz Gelecek Kupası'nın Şampiyonu - Son Dakika
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Gazimihal Takımı Temiz Gelecek Kupası'nın Şampiyonu

Gazimihal Takımı Temiz Gelecek Kupası\'nın Şampiyonu
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Edirne'de düzenlenen turnuvada Gazimihal Futbol Takımı, Menzilahir'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Edirne'de, Sporla Güçlenen Mahalleler Projesi kapsamında düzenlenen "Temiz Gelecek Mahalle Kupası" turnuvasının şampiyonu Gazimihal Futbol Takımı oldu.

Saraçhane Spor Tesislerindeki final müsabakasında Gazimihal ve Menzilahir mahallelerinin futbol takımları karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen Gazimihal Futbol Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmayı izleyen Edirne Valisi Yunus Sezer de futbolcuları tebrik ederek madalya ve kupalarını verdi.

Sezer, turnuvayla gençlerin spor aracılığıyla zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, spora yönlendirilmesi, gençler arasında dostluk, dayanışma, aidiyet ve fair play kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Programa Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne Valiliği Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz da katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Futbol, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazimihal Takımı Temiz Gelecek Kupası'nın Şampiyonu - Son Dakika

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