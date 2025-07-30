Gaziosmanpaşa\'da Ayak Tenisi Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. 21 takımın kıyasıya yarıştığı turnuva, renkli anlara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, spora olan ilgiyi artırmak ve ilçe genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Spor Vadisi Halı Saha Tesisinde Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. Gerçekleştirilen turnuvaya, 21 takım ve 42 sporsever katıldı. Farklı kategorilerde oynanan müsabakalarda takımlar kıyasıya yarışırken, turnuva büyük heyecana sahne oldu. Öte yandan turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Spora ve sporcuya olan desteğimiz, yatırımımız devam edecek"

Müsabakalar öncesi bir konuşma gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde ayak tenisi turnuvamızı düzenliyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum böyle sosyal bir organizasyona katıldıkları için. İnşallah biz Gaziosmanpaşa'da bu tarz tesislerimizin, bu tarz organizasyonlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Spora ve sporcuya olan desteğimiz, yatırımımız devam edecek. İnşallah spor alanında Gaziosmanpaşa'da önemli başarıları hep birlikte yakalarız" dedi. - İSTANBUL