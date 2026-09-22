Gebze Belediyespor hazırlık turnuvasında Sungurlu'yu 3-1 yendi, ikinci günü tamamlandı - Son Dakika
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Gebze Belediyespor hazırlık turnuvasında Sungurlu'yu 3-1 yendi, ikinci günü tamamlandı

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Gebze Belediyespor hazırlık turnuvasında Sungurlu\'yu 3-1 yendi, ikinci günü tamamlandı
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SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği voleybol hazırlık turnuvasının ikinci gününde Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-1, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Turnuva yarın oynanacak son gün maçlarıyla tamamlanacak.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol hazırlık turnuvasının ikinci günü tamamlandı.

Gebze Belediyesince, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın anısına düzenlenen ve SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Gebze Spor Salonu'nda devam ediyor.

Organizasyonun ikinci gününün ilk mücadelesinde Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 19-25, 25-19, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenmeyi başardı.

İkinci karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 26-24, 26-24, 22-25, 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Turnuvada yarın oynanacak son gün maçlarının programı şöyle:

13.00 Sungurlu Belediyespor-İstanbul Gençlikspor

15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesporİstanbulVoleybolGebzeSporSMSSon Dakika

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