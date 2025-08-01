Gebze\'de Alaettin Kurt Stadyumu Doğal Çime Kavuşuyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mevcut suni çiminin doğal çimle değiştirilmesi çalışmalarının sürdüğü Alaettin Kurt Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Gebze Belediyesi tarafından Gebzespor'dan gelen talep üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, stadyumun mevcut suni çim zemini sökülerek doğal çim serimine geçildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, stadın yeni sezona hazır hale getirileceğini söyledi. Bu adımın Gebzespor'un 2. Lig yolculuğunda önemli olduğunu vurgulayan Büyükgöz, "Gebzespor'umuzun kendisine yakışır bir sahada mücadele etmesi hepimizin arzusu" dedi.

Gebzespor'un, Gebze'nin markası olduğunu ve takıma sahip çıkılması gerektiğini belirten Büyükgöz, "Gelecek kuşaklara spora dair hatıralar bırakmak istiyoruz. Sadece futbolda değil, tüm branşlarda başarıları Gebze ile buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Gebze'nin voleybolda Efeler Ligi'nde, ampute futbolda ise Süper Lig'de takımlarının mücadele ettiğini hatırlatan Büyükgöz, hedeflerinin diğer branşlarda da Gebze'yi Türkiye'nin gündemine taşımak olduğunu dile getirdi. - KOCAELİ